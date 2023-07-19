Песков заявил, что нацпроекты остаются в приоритете у властей

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Российские власти не отказываются от главных ориентиров национальных проектов, при этом по некоторым незащищенным статьям можно сэкономить бюджетные средства. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что в стране планируют сократить на 10% расходы бюджета следующего года по незащищенным статьям. В этой связи Пескова спросили, не помешает ли это реализации нацпроектов.

"Есть определенные нюансы в реализации, но никто не отказывался от этих основных ориентиров", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с этим Песков сообщил о высокой эффективности деятельности российского правительства по выполнению нацпроектов. По его словам, все инициативы осуществляются своим чередом.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин начнет фронтальное сокращение бюджета. Он пояснил, что при таком сокращении равномерно снижаются расходы по всем ведомствам. Кроме того, бывают точечные сокращения, когда те или иные мероприятия отменяются или переносятся.

Силуанов сообщил о замедлении инфляции в России