Более шести тысяч москвичей весной призовут на военную службу

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Этой весной на военную службу в Москве призовут более шести тысяч человек. Об этом на заседании городской призывной комиссии сообщил заместитель руководителя департамента здравоохранения Алексей Погонин.
По его словам, приоритетная задача ведомства – это увеличение количества здоровых призывников, передает портал мэра и правительства Москвы.
"Главными целями на весенний призыв мы для себя ставим увеличение показателей годности, снижение количества граждан, которые не соответствуют по состоянию здоровья требованиям военной службы, как минимум до десяти процентов, а также повышение эффективности выполнения всех мероприятий для повышения качества этой работы", – сказал он.
Погонин добавил, что уже сформирован перечень медицинских организаций, где будут проводить освидетельствования, а также сформирован основной резервный состав врачей и других специалистов для дежурства.
Призыв на военную службу в Москве проводится два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для педагогических работников – один раз в год, с 1 мая по 15 июля.
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