Путин заявил, что РФ добровольно сократила добычу газа для поддержания цен на рынке

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Россия сокращает добычу газа, это связано с необходимостью поддержания мировой конъюнктуры. РФ продолжает работу в этом направлении вместе с партнерами по ОПЕК+, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится", – сказал он на совещании с членами правительства РФ.

Путин подчеркнул, что добровольное сокращение добычи связано с поддержанием определенных цен на мировом рынке.

"В целом ситуация здесь абсолютно стабильная", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года компания "Газпром нефть" сократила добычу газа на 18%, до 8,6 миллиарда кубометров, а в марте – на 22%, до 2,3 миллиарда кубометров.

При этом, как отмечали в СМИ, добыча крупнейших независимых производителей растет. НОВАТЭК за три месяца 2023 года добыл 20 миллиардов кубометров, что примерно на 1%, чем год назад. В марте добыча газа выросла на 6%, до 7 миллиардов кубометров.

