В Кремле опровергли сообщения о переносе столицы вглубь России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Информация из Украины о якобы переносе столицы вглубь России является ложной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Это неправда", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Информацию о переносе столицы РФ распространил секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил, что на данный момент в РФ якобы проходят переговоры по этому вопросу.

В октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что обсуждения вопроса по переносу столицы в центральную часть России существуют. Однако, считает глава государства, в этом нет необходимости.

Президент напомнил, что ее уже когда-то переносили, но центр страны уже исторически и ментально ассоциируется только с Москвой.

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