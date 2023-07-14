Песков заявил о чрезмерности опасений по поводу закона о запрете смены пола в РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опасения экспертов относительно закона о запрете смены пола чрезмерны, все нюансы перед его принятием были проработаны в российском парламенте.

"Все эти обращения были экспертами проработаны в Госдуме и на эти вопросы были даны ответы, поэтому здесь в данном случае какие-то опасения, наверное, чрезмерны. Соответствующие оговорки сделаны", – отметил он.

Отмечается, что перед вторым чтением законопроекта юристы и врачи, работавшие с трансгендерными людьми, написали критический отзыв на проект, подчеркивая, что новые поправки нарушают право на жизнь и получение медицинской помощи гражданами.

По их словам, законопроект в том числе навязывает идеологию, в связи с чем они попросили снять его с рассмотрения.

Ранее депутаты Госдумы утвердили в третьем, окончательном чтении инициативу об установлении запрета на смену пола, за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у несовершеннолетних.

Документ ввел запрет на медицинские вмешательства, применение лекарств и на формирование у человека первичных и вторичных половых признаков другого пола. При этом проводить подобную операцию для лечения врожденных аномалий у детей разрешено, но только после прохождения врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву РФ.

Также была одобрена поправка об аннулировании брака, если один из супругов сменил пол. Последним запрещается усыновлять детей и брать несовершеннолетних под свое опекунство.



"Московский патруль": ГД в I чтении приняла законопроект о запрете смены пола