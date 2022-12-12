Новогодний прием в Кремле не состоится в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Торжественного новогоднего приема в стенах Кремля в этом году не планируется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В этом году не будет", – цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

До этого жители столицы выбрали формат празднования Нового года в рамках голосования на "Активном гражданине". После этого Сергей Собянин объявил, что более 80% москвичей высказались в пользу организации торжественных гуляний.

Доходы от праздника власти столицы направят на поддержку военнослужащих и их семьям. По словам мэра города, помощь получат еще и новые территории РФ.

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