08 июля, 19:26Политика
Путин разрешил применять зарубежную интеллектуальную собственность в вооружении
Фото: kremlin.ru
Генеральные конструкторы при создании образцов вооружения и военной техники могут предлагать использовать зарубежную интеллектуальную собственность, говорится в указе Владимира Путина, который размещен на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в "Положение о генеральном конструкторе по созданию вооружения, военной и специальной техники", утвержденное указом президента РФ 19 января 2015 года.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что столичным предприятиям принадлежат 40% действующих отечественных патентов. Статус промышленного комплекса или резидента особой экономической зоны ОЭЗ "Технополис "Москва" позволяет производствам экономить на налогах и направлять средства в научные разработки. В частности, одна из ведущих компаний в сфере микроэлектроники получила патенты на 16 разработок.