Путин встретился с главой Мордовии и обсудил ситуацию с бюджетом региона

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым, в рамках которой они обсудили социально-экономическое развитие региона, его бюджет и другие темы.

На встрече российский лидер подчеркнул, что региону необходимо наращивать промышленный потенциал. Слушая доклад Здунова о ситуации с финансами, Путин добавил, что за региональным бюджетом нужно "посматривать", указано на сайте Кремля.

Отмечается, что несколько лет назад размер госдолга Мордовии был достаточно высок, а выплаты по части обязательств просрочены, что привело к санкциям, которые были наложены на регион. На данный момент ограничения сняты и размер государственного долга заметно уменьшился.

Здунов также рассказал, что в Мордовии хотят улучшить демографическую ситуацию, к улучшению этой сферы привлекаются определенные специалисты.

Он добавил, что в регионе находится много учреждений для отбывания наказания, при этом работа с гражданами, которые покидают их, проводится. Те, кто покинул места лишения свободы, могут трудоустроиться, но для этого гражданам необходимо пройти определенные проверки и сдать экзамены.

"И трудоустройство после освобождения тоже самое большое по сравнению с другими регионами", – ответил Путин.

Ранее президент России проводил встречу с врио главы Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере региона. По словам российского лидера, в регионе еще многое предстоит сделать для восстановления, он также пообещал оказывать помощь.



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