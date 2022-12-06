Путин предпочитает передвигаться на небольшом электромобиле – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин часто садится за руль автомобиля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер водит машину всю свою жизнь. Особенно часто он садится за руль, когда находится в своей резиденции в Ново-Огареве или в Сочи, передает "Газета.ру". Песков утверждает, что Путин предпочитает передвигаться на небольшом электромобиле.

До этого Путин посетил Крымский мост, где в октябре произошел взрыв. Российский лидер поговорил со строителями, проехал на Mercedes по восстановленному мосту и выслушал доклад вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле

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