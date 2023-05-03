15:57Политика
Путин поддержал губернатора Нижегородской области в его намерении идти на второй срок
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин отметил, что остался доволен работой нынешнего главы Нижегородской области Глеба Никитина и пожелал ему переизбрания на новый губернаторский срок.
"Все зависит прежде всего от позиции людей – нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные", – сказал президент России.
Никитин во время общения с российским лидером отметил, что готов продолжать работу на своем посту.
Путин похвалил его за инициативность, настойчивость и за готовность продолжать реализацию проектов, которые важны для граждан региона.
"А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат", – добавил Путин.
Путин принял отставку бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в 2017 году. В следующем году на место главы региона был назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. Отставка Шанцева была принята по собственному желанию.
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