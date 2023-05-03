Путин поддержал губернатора Нижегородской области в его намерении идти на второй срок

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Владимир Путин отметил, что остался доволен работой нынешнего главы Нижегородской области Глеба Никитина и пожелал ему переизбрания на новый губернаторский срок.

"Все зависит прежде всего от позиции людей – нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить ваши результаты, они очевидно положительные", – сказал президент России.

Никитин во время общения с российским лидером отметил, что готов продолжать работу на своем посту.

Путин похвалил его за инициативность, настойчивость и за готовность продолжать реализацию проектов, которые важны для граждан региона.

"А так работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди вас поддержат", – добавил Путин.

Путин принял отставку бывшего губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в 2017 году. В следующем году на место главы региона был назначен первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин. Отставка Шанцева была принята по собственному желанию.



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