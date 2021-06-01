Специалисты проверили условия для возобновления авиасообщения с Египтом – Песков

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Российские специалисты проинспектировали условия на курортах Египта для возобновления с ним авиасообщения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"После того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что не может назвать точную дату возобновления авиасообщения со страной, поскольку за это отвечает оперштаб.

Ранее в российская Ассоциация туроператоров предположили, что авиасообщение с Египтом может быть возобновлено к концу июня. По мнению специалистов, ситуация с коронавирусом в обеих странах сейчас соответствует критериям Роспотребнадзора.

