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Спорт

15:11

Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Степан Казарян

утраты спорт

Фото: wrestdag.ru

Умер заслуженный тренер СССР по борьбе Степан Казарян. Ему было 84 года. Об этом говорится на сайте Федерации спортивной борьбы России.

"Ушел из жизни заслуженный тренер СССР, кавалер Золотого ордена FILA, известный борцовский арбитр Степан Казарян, не дожив несколько дней до 85-летнего юбилея", – говорится в сообщении.

Федерация от своего лица и спортсменов сборных команд по вольной, женской и греко-римской борьбе выразила слова соболезнования родным и близким Казаряна.

Степан Казарян с раннего возраста занимался классической борьбой, он выполнил норматив мастера спорта СССР. После окончания Армянского государственного института физической культуры он занялся тренерской деятельностью.

Более 20 лет Казарян возглавлял спортивные общества Армении. Также более 40 лет он отдал судейству соревнований, в том числе международных.

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