Продюсер Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" Ларионовой

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Скончалась главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова. Об этом сообщает продюсер Иосиф Пригожин в своем аккаунте в Instagram.

"За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела. Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на "Русском радио", – написал он.

Пригожин также выразил соболезнования родным и близким Ларионовой. Продюсер уточнил, что медиа-менеджер боролась с онкологией.