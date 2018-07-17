Скончался последний возлюбленный Одри Хепберн

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Последний возлюбленный актрисы Одри Хепберн, голландский актер Роберт Уолдерс, скончался на 82-м году жизни.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исполнительного директора Фонда помощи детям имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс умер в окружении родных и близких.

Роберт Уолдерс и Одри Хепберн познакомились, когда актрисе исполнилось 50 лет. К этому моменту она пережила два неудавшихся брака с Мелом Феррером и Андреа Дотти. Свои отношения с Уолдерсом она называла дружбой с первого взгляда.

Уолдерс и Хепберн были вместе с 1980 года до смерти актрисы в 1993 году. В 1995 году Уолдерс начал встречаться с Ширли Фондой, вдовой актера Генри Фонды.

Популярность Роберту Уолдерсу принесли роли в таких сериалах, как "Агенты АНКЛ", "Моя жена меня приворожила" и "Шоу Мэри Тайлер Мур".