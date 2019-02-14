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09:30

Скончался многократный кандидат в президенты США

утраты за рубежом

09:30

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Фото: ТАСС/AP Photo/Paul Vathis

Американский политик Линдон Ларуш-младший, восемь раз выставлявший свою кандидатуру на выборах президента США, скончался на 97-ом году жизни.

"Те, кто знали и любили Линдона Ларуша, знают, что человечество понесло огромную потерю", – говорится в сообщении движения LaRouche PAC, основателем которого являлся политик. Причина смерти не уточняется.

Ларуш был основателем нескольких политических организаций. Выставлялся кандидатом на восьми президентских выборах в США с 1976 года: один раз от Рабочей партии США и семь раз от Демократической партии. В 1988 приговорен к 15 лет тюрьмы за заговор с целью совершения почтовых махинаций и нарушения налогового законодательства, но продолжал свою политическую деятельность до своего освобождения в 1994 по помилованию. Известен также как специалист по философии и истории науки, создатель оригинальных концепций развития математики, термодинамики, музыки. Был сторонником различных теорий заговора.

В последние годы работал в качестве руководителя и пишущего редактора в новостной службе Executive Intelligence Review.

утраты за рубежом

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