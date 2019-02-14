Скончался многократный кандидат в президенты США

Американский политик Линдон Ларуш-младший, восемь раз выставлявший свою кандидатуру на выборах президента США, скончался на 97-ом году жизни.
"Те, кто знали и любили Линдона Ларуша, знают, что человечество понесло огромную потерю", – говорится в сообщении движения LaRouche PAC, основателем которого являлся политик. Причина смерти не уточняется.
Ларуш был основателем нескольких политических организаций. Выставлялся кандидатом на восьми президентских выборах в США с 1976 года: один раз от Рабочей партии США и семь раз от Демократической партии. В 1988 приговорен к 15 лет тюрьмы за заговор с целью совершения почтовых махинаций и нарушения налогового законодательства, но продолжал свою политическую деятельность до своего освобождения в 1994 по помилованию. Известен также как специалист по философии и истории науки, создатель оригинальных концепций развития математики, термодинамики, музыки. Был сторонником различных теорий заговора.
В последние годы работал в качестве руководителя и пишущего редактора в новостной службе Executive Intelligence Review.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.