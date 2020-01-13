Умер режиссер "Приключений Электроника" Константин Бромберг

Фото: kino-teatr.ru

В США скончался режиссер Константин Бромберг. Об этом сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.

Со слов Идова, режиссера не стало два дня назад. Ему было 80 лет.

"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", – написал он. По словам сценариста, в Штатах Бромберг ничем связанным с кино не занимался.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958–1959 годы он работал корреспондентом агентства печати "Новости" и режиссером на Воркутинской студии телевидения. В 1965 году Бромберг окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, после чего стал художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения "Экран".

Большую популярность режиссеру принесла работа над детским фильмом "Приключения Электроника" по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, а также над музыкально-комедийной киносказкой "Чародеи", снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких. Роли в ней исполнили Александр Абдулов, Александра Яковлева, Екатерина Васильева и Валентин Гафт.

Также режиссер снял три сюжета для детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 90-х годах он руководил студией детских и юношеских фильмов "Юнтелефильм". Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры 1982 года.