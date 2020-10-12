Художник Александр Панкин умер на 83-м году жизни

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Художник Александр Панкин умер в Москве в понедельник, 12 октября. Ему было 82 года. Об этом рассказали в пресс-службе галереи pop/off/art.

"С прискорбием сообщаем вам, что сегодня, 12 октября, на 83-м году жизни, скончался классик отечественного искусства Александр Панкин. Мы приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Федоровича", – сказано в сообщении.

В галерее подчеркнули, что Панкин работал до самой смерти. Он являлся представителем "другого искусства".

"В своих работах он развивал взаимодействие между наукой, современным искусством и технологиями новых медиа: его новаторские художественные приемы во многом способствовали формированию эстетической формы отечественного sciеnce art", – добавили в организации.

Александр Панкин родился в 1938 году в Москве. Его первым учителем был отец, который владел акварельной техникой. В 1963 году Панкин окончил Московский архитектурный институт. Позднее вступил в Союз архитекторов России.

Он занимался программой "Малевич и визуальной мышление", а также "мета-абстракцией" в живописи, графике, объекте и инсталляции, которые посвящены реализации математических объектов в пространстве искусства.

Отмечается, что Панкин провел порядка 30 личных выставок. В настоящее время его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Государственном центре современного искусства и в ряде других местах.