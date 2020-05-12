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Культура

15:07

Умер писатель Константин Крылов

утраты культура

Фото: facebook.com/k.a.krylov

Умер российский писатель Константин Крылов. Ему было 52 года. Об этом сообщила его супруга Надежда Шалимова на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 12:00 умер Константин Анатольевич Крылов", – написала Шалимова.

О причине смерти не уточняется. Информация о дате и месте прощания будет объявлена позже.

Писатель Крылов родился 18 октября 1967 года. Он окончил факультет кибернетики МИФИ и философский факультет МГУ.

Крылов был главным редактором газет "Спецназ России", "Русский Марш", "Вопросы национализма", а также Агентства политических новостей.

Крылов с 2005 по 2007 год возглавлял организацию "Русское общественное движение", а после являлся президентом "РОД-Россия".

Известность Крылову принесли книги "Поведение", "Особенности национального поведения" и "Нет времени".

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