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Общество

20:20

Скончался чемпион СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд

утраты спорт общество

Фото: twitter.com/fratria

Ветеран футбольного клуба "Спартак" Валерий Рейнгольд скончался в Москве на 78-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

О кончине прославленного игрока рассказал председатель Союза ветеранов футбола РФ Александр Мирзоян. По словам функционера, причиной смерти ветерана стали проблемы с сердцем.

Ранее СМИ сообщали, что самочувствие Рейнгольда ухудшилось и он попал в больницу. Ветерана госпитализировали во время турнира в честь 110-й годовщины со дня рождения спартаковца Владимира Степанова.

Большую часть профессиональной карьеры Валерий Рейнгольд провел именно в московском "Спартаке". За красно-белых он выступал с 1960 по 1967 год, в 1962 завоевал чемпионский титул в составе столичной команды. Впоследствии спортсмен отыграл год в воронежском "Труде", а завершил карьеру после четырех лет в "Шиннике".

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