Умер писатель Александр Образцов

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Драматург Александр Образцов, чьи пьесы неоднократно ставились в России и за рубежом, скончался.

Писатель ушел из жизни 5 декабря на 74-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.

Церемония прощания с Образцовым прошла 9 декабря в зале прощаний Покровской больницы. Похоронят писателя на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Александр Образцов известен как сценарист телефильмов, которые в 1980-1990 годы транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. В эти же годы он активно писал сценарии к радиоспектаклям, за что был удостоен двух всесоюзных премий.

Более 30 его пьес ставили в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Риги, Ташкента, Цюриха, Брюсселя, Гранд-Рапидс (США) и многих других городов.