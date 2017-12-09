Умер писатель Александр Образцов

Фото: ТАСС/Интерпресс/Дарья Иванова
Драматург Александр Образцов, чьи пьесы неоднократно ставились в России и за рубежом, скончался.
Писатель ушел из жизни 5 декабря на 74-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Церемония прощания с Образцовым прошла 9 декабря в зале прощаний Покровской больницы. Похоронят писателя на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
Александр Образцов известен как сценарист телефильмов, которые в 1980-1990 годы транслировались на отечественном и зарубежном телевидении. В эти же годы он активно писал сценарии к радиоспектаклям, за что был удостоен двух всесоюзных премий.
Более 30 его пьес ставили в театрах Москвы, Петербурга, Тбилиси, Риги, Ташкента, Цюриха, Брюсселя, Гранд-Рапидс (США) и многих других городов.
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