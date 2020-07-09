Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Фото: twitter.com/pfc_cska

Бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался, сообщили в пресс-службе клуба ЦСКА. Ранее он занимал там должность спортивного директора.

Он умер в возрасте 83 лет. В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Салькова.

"Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича", – исходит из заявления пресс-службы "армейского" клуба.

Карьеру футболиста Сальков начал в качестве игрока донецкого "Шахтера". За украинский клуб он провел 231 матч в 1960–1968 годы. После этого он запустил тренерскую карьеру, семь лет проработав в структуре донецкого клуба.

В 1980-е годы он работал в тренерском штабе олимпийской сборной СССР. В 1988 национальная команда во главе с Анатолием Бышовцем и его помощниками Сальковым и Гаджи Гаджиевым завоевала золотые медали на Олимпиаде в Сеуле. В финальном матче благодаря голам Игоря Добровольского и Юрия Савичева сборная СССР переиграла бразильцев (2:1).

В 1993–1994 годы Сальков был главным тренером волгоградского "Ротора". Вместе с ним команда заняла второе место в национальном первенстве 1993 года. После непродолжительной работы в сборной Узбекистана и небольшого перерыва он стал спортивным директором ЦСКА с 2005 года.