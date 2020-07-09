Скончался бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков

Фото: twitter.com/pfc_cska
Бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался, сообщили в пресс-службе клуба ЦСКА. Ранее он занимал там должность спортивного директора.
Он умер в возрасте 83 лет. В ЦСКА выразили соболезнования родным и близким Салькова.
"Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Максимовича", – исходит из заявления пресс-службы "армейского" клуба.
Карьеру футболиста Сальков начал в качестве игрока донецкого "Шахтера". За украинский клуб он провел 231 матч в 1960–1968 годы. После этого он запустил тренерскую карьеру, семь лет проработав в структуре донецкого клуба.
В 1980-е годы он работал в тренерском штабе олимпийской сборной СССР. В 1988 национальная команда во главе с Анатолием Бышовцем и его помощниками Сальковым и Гаджи Гаджиевым завоевала золотые медали на Олимпиаде в Сеуле. В финальном матче благодаря голам Игоря Добровольского и Юрия Савичева сборная СССР переиграла бразильцев (2:1).
В 1993–1994 годы Сальков был главным тренером волгоградского "Ротора". Вместе с ним команда заняла второе место в национальном первенстве 1993 года. После непродолжительной работы в сборной Узбекистана и небольшого перерыва он стал спортивным директором ЦСКА с 2005 года.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».