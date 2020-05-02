Актер Сэм Ллойд умер в возрасте 56 лет

Фото: кадр из сериала "Клиника", создатель Билл Лоуренс

Скончался американский актер Сэм Ллойд, известный по роли юриста Тэда Бакленда в сериале "Клиника". Он ушел из жизни на 57-м году жизни, передает РИА Новости.

Известно, что в январе прошлого года у него была выявлена неоперабельная опухоль головного мозга. Также актеру диагностировали рак.

Отмечается, что о страшном диагнозе Ллойд узнал спустя несколько недель после того, как его супруга родила первенца.

Сэм Ллойд также знаком зрителям по таким сериалам, как "Отчаянные домохозяйки", "Бесстыжие", "Американская семейка" и другим. Помимо этого Ллойд был талантливым музыкантом.