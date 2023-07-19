Американца посадили за решетку в Таиланде за негативный отзыв об отеле

Фото: 123RF/anuchit2012

Несколько десятков жалоб поступили на туристов в Таиланде, которые оставляли негативные отзывы об отелях. Путешественникам начали угрожать судом, на них пишут заявления в полицию, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Одна из таких историй произошла с американцем Уэсли Барнсом, который решил отправиться в Пхукет. Ему не понравилось обслуживание в отеле Sea View Resort. Поставив гостинице единицу, он оставил в Сети негативный отзыв.

"Неприветливый персонал и ужасный менеджер ресторана. Недоброжелательный персонал, никто никогда не улыбается. Они ведут себя так, будто им там никто не нужен. Менеджер ресторана был худшим. Он из Чехии. Он чрезвычайно груб и невежлив с гостями. Найдите другое место", – написал он.

После этого администрации отеля заявила, что американец якобы оставил серию обидных отзывов. Она попросила Уэсли удалить комментарий. Он отказался, после чего персонал обратился в полицию, обвинив недовольного гостя в клевете.

Впоследствии стало известно, что молодого человека посадили за решетку, где он провел два дня. Это связано с тем, что в Таиланде существует строгое наказание за клевету. В случае нарушения закона ответчику грозит до двух лет колонии либо штраф в размере 2 000 000 бат (около 5 миллионов рублей). Стороны пришли к мировому соглашению.



Портал путешествий TripAdvisor раскритиковал руководство Sea View Resort. Сайт обвинил отель в манипулировании местными законами.

Ранее эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что сейчас въезд во все страны Балтии закрыт для россиян, также для них недоступны Финляндия, Польша. По его словам, будущем подобное решение могут принять и ряд других европейских государств.

Польша введет запрет на въезд с белорусской территории грузовых автомобилей с 1 июня