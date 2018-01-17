Названы самые дорогие города Европы по стоимости аренды жилья

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Москва заняла второе место в рейтинге самых дорогих городов Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев. Первое место в списке занял Лондон, сообщает ТАСС. К такому выводу пришли специалисты консалтингового агентства ECA International.

Как показало исследование, аренда четырехкомнатной квартиры без мебели в лучших районах Москвы обойдется в 5081 долларов в месяц. В Лондоне такая же квартира будет стоить дороже – 6648 долларов. Третье место рейтинга занял Цюрих, где аналогичное жилье стоит 4673 долларов, четвертое – Женева с ценой квартиры в 4555 долларов, а пятое – Стамбул со стоимостью аренды в 3951 долларов. Санкт-Петербург занимает в этом списке 13-ю строчку.

Отмечается, что в 2012 году Москва была лидером этого списка, и за несколько лет опустилась на одну строчку. В мировом рейтинге российская столица занимает 10-е место.

Дороже всего жилье для иностранцев в Гонконге. Там трехкомнатная квартира обойдется в 10461 долларов. В первую десятку также входят Нью-Йорк, Токио, Порт-Морсби, Лондон, Сан-Франциско, Луанда, Шанхай и Майами.

По словам экспертов, стоимость аренды в Москве и Санкт-Петербурге упала из-за оттока иностранцев после ухудшения отношений с Западом и резкого снижения цен на нефть.