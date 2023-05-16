В Москве открылся прием заявок на гранты в области делового и молодежного туризма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются организацией конференции, конгрессов, форумов и другими мероприятиями для молодежи и бизнеса стартовал в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мостуризма.

Поддержка от города позволит компенсировать часть затрат на аренду помещений и оборудования для мероприятий, которые пройдут в столице с 29 мая по 1 ноября, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Максимальный размер гранта составит 10 миллионов рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев", – объяснила она.

Сергунина рассказала, что город выделит до 10 миллионов рублей организаторам форумов и конгрессов, аудитория которых составляет более тысячи посетителей. При этом до 7 миллионов рублей получат те, кто проводит мероприятия, которые посещают от 500 до 999 участников.

До 5 миллионов получат мероприятия с аудиторией от 250 до 499 посетителей и не более 3 миллионов рублей будет выделено мероприятиям, которые посетят 100 участников, отметила заммэра.

По словам Сергуниной, продолжительность деловых программ тоже будет влиять на сумму компенсации. Минимальный срок проведения мероприятия составит два дня. Заявки принимаются от всех желающих в письменном виде и не позднее чем за две недели до проведения мероприятия.

Рассмотрение заявок занимает восемь рабочих дней, грант будет перечислен после предоставления необходимых отчетных документов от организаторов, которые они должны отправить в течение 15 дней с момента завершения события.

Формы заявления, список документов и контакты для получения дополнительной информации опубликованы на сайте АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" в разделе "Поддержка".

Также в этом году туристические операторы, которые привлекают в Москву людей старше 55 лет, тоже могут рассчитывать на гранты.

Прием заявок на получение поддержки откроется летом. Минимальный размер компенсации составит тысячу рублей на человека. Отмечается, что сумма будет изменяться в зависимости от продолжительности тура и других параметров.

Ранее Сергунина сообщала, что столица заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией индийских MICE-агентов. Соглашение позволит укрепить сотрудничество и увеличить турпоток из Индии в РФ, добавил она.



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