Поезда на ОЖД в сторону Москвы задерживаются из-за внеплановой остановки поезда

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Поезда на Октябрьской железной дороге (ОЖД) в сторону столицы задерживаются из-за незапланированной остановки поезда на перегоне от Сходни до Химок. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика пишет Агентство "Москва".

Уточняется, что в пятницу, 29 декабря, в 07:13 поезд 6703 сообщением Москва – Тверь из-за технических причин сделал внеплановую остановку.

"В связи с этим в пути был задержан ряд электропоездов в сторону Москвы. Время отклонения от графика до 25 минут", – говорится в сообщении.

Однако уже в 07:32 поезд отправился по маршруту дальше. Пресс-служба ОЖД принесла пассажирам свои извинения за доставленные неудобства. Также перевозчик осуществляет все необходимое для сокращения времени задержек и восстановления графика движения, подчеркнули в ОЖД.

Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метро. В Дептрансе подчеркнули, что причиной этого стала сумка-тележка, упавшая на путь. В настоящее время движение вводится в график.



До этого стало известно, что в новогоднюю ночь и праздничные дни аэроэкспрессы будут следовать по обычному расписанию. Поезда в аэропорт Домодедово курсируют каждые 30 минут, в Шереметьево – также каждые 30 минут, во Внуково – каждый час.

График движения поездов на МЦД-1 изменится 24 декабря