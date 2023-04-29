Интервалы движения временно увеличивали на Замоскворецкой линии метро

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Интервалы движения поездов на Замоскворецкой линии Московского метрополитена были увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Позже ведомство сообщило, что движение на Замоскворецкой линии было восстановлено. Поезда продолжают следовать в соответствии с графиком.

Ранее заместитель руководителя Дептранса Роман Латыпов сообщал, что участок Замоскворецкой линии московского метро "Автозаводская" – "Орехово" будет открыт в мае.

Участок зеленой линии метро был временно закрыт 12 ноября прошлого года в связи со строительством тоннеля протяженностью 120 метров на участке от "Царицына" до "Кантемировской".

До этого Дептранс сообщал, что похожий на гранату предмет был изъят у мужчины на входе в северный вестибюль станции столичного метрополитена "Лермонтовский проспект". Вестибюль станции метро временно был закрыт для входа и выхода по требованию полиции.



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