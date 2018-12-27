В Москве пассажиров перевезли из Внуково в Домодедово самолетом

Из Внуково в Домодедово за 20 минуту. "Уральские авиалинии" перевезли своих пассажиров из одного аэропорта в другой самолетом. Изначально люди летели транзитом в Иркутск и Екатеринбург. Потребовалась остановка сразу в двух столичных аэропортах, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Самолет летел в Домодедово, но по погодным условиям совершил посадку во Внуково. Для удобства пассажиров авиакомпания организовала перегоночный рейс из одного аэропорта в другой. Их из Внуково перевезли спецрейсом в Домодедово", – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью "Уральских авиалиний" Вера Гасникова.

Необычный перелет не остался незамеченным. Один из пассажиров опубликовал в соцсетях фотографию своего редкого посадочного талона.

В среду сообщалось, что шесть самолетов, летевших в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы из-за плохой видимости, которая составляла порядка 300 метров.