Аэропорт Внуково возобновил работу после утренних ограничений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный аэропорт Внуково после частично введенных ограничений утром в воскресенье, 26 ноября, начал работу в штатом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Временные ограничения на прием и выпуск судов были введены в 05:03. Уже в 06:33 они были сняты.

"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.

Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский после временных ограничений на полеты утром также начали работу в штатном режиме.

Ограничения в аэропорту Домодедово действовали с 05:34 до 06:30. Сейчас они сняты. В аэропорту Жуковский ограничения водились с 05:30 до 06:30. Их действие также было прекращено.