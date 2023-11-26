26 ноября, 10:37Транспорт
Аэропорт Внуково возобновил работу после утренних ограничений
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный аэропорт Внуково после частично введенных ограничений утром в воскресенье, 26 ноября, начал работу в штатом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Временные ограничения на прием и выпуск судов были введены в 05:03. Уже в 06:33 они были сняты.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На данный момент работаем штатно на прием и выпуск воздушных судов", – говорится в сообщении.
Ранее аэропорты Домодедово и Жуковский после временных ограничений на полеты утром также начали работу в штатном режиме.
Ограничения в аэропорту Домодедово действовали с 05:34 до 06:30. Сейчас они сняты. В аэропорту Жуковский ограничения водились с 05:30 до 06:30. Их действие также было прекращено.
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