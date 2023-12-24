24 декабря, 11:47Транспорт
Первый состав новых вагонов может выйти на Замоскворецкую линию в начале 2024 года
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Сборка первого поезда новой модификации "Москва-2020" продолжается на подмосковном заводе "Метровагонмаш". В начале следующего года первый состав с пассажирами может выйти на Замоскворецкую линию, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В настоящее время сотрудники занимаются установкой салона. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, первый состав может поступить в метро для большой программы испытаний уже в скором времени. Перед этим вагоны пройдут обкатку на заводе.
В департамента добавили, что новая модификация отличается от обычной "Москвы-2020":
- новой маской поезда и интерьером салона, который выбрали сами пассажиры;
- более удобным размещением разъемов для зарядки телефонов;
- увеличенной шириной пассажирских мест;
- въездом для маломобильных пассажиров в головных вагонах.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что Калужско-Рижскую линию столичного метрополитена планируют полностью укомплектовать новыми поездами до конца 2023 года. Мэр напомнил, что 48 новых вагонов "Москва-2020" приняли в метро за прошлый месяц.
Собянин рассказал, как новая навигация в метро изменила поездки по Москве
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