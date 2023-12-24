Первый состав новых вагонов может выйти на Замоскворецкую линию в начале 2024 года

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сборка первого поезда новой модификации "Москва-2020" продолжается на подмосковном заводе "Метровагонмаш". В начале следующего года первый состав с пассажирами может выйти на Замоскворецкую линию, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время сотрудники занимаются установкой салона. Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, первый состав может поступить в метро для большой программы испытаний уже в скором времени. Перед этим вагоны пройдут обкатку на заводе.

В департамента добавили, что новая модификация отличается от обычной "Москвы-2020":

новой маской поезда и интерьером салона, который выбрали сами пассажиры;

более удобным размещением разъемов для зарядки телефонов;

увеличенной шириной пассажирских мест;

въездом для маломобильных пассажиров в головных вагонах.

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