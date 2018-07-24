Схему движения транспорта изменили на двух улицах в Басманном районе

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Схема движения транспорта временно изменена в Архангельском и Потаповском переулках. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).
Как уточняет Агентство "Москва", изменения связаны с работами по благоустройству в Басманном районе. С 24 июля Архангельский и Потаповский переулки стали двусторонними. Это позволит облегчить движение в районе на период строительных работ. Также на этих улицах временно ограничена парковка.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат с 25 июля по 25 августа на участках двух улиц в районе "Москва-Сити". Ограничения вводятся во 2-м Красногвардейском проезда в районе дома № 4 и в местном проезде от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома № 8 по улице Тестовская.
Там пройдут работы по устройству инженерных коммуникаций.
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