Дептранс призвал москвичей пользоваться общественным транспортом в вечерний час пик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент транспорта Москвы посоветовал гражданам воспользоваться городским транспортом в часы пик из-за ожидаемой загруженности дорог в 8 баллов. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"В связи с коротким рабочим днем час пик начнется раньше – около 16:00. Сложно будет проехать в центральной части города, на ТТК, на МКАД, на вылетных магистралях по направлению в область", – отметили в ведомстве.

Дептранс добавил, что сейчас наблюдается затрудненное движение в сторону центра на Ленинградском, Каширском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

"В городе местами идет дождь. Мелкие аварии и ремонтные работы на дороге также могут осложнить движение", – указано в сообщении.

В связи с осадками и проведением ремонтных работ ведомство порекомендовало водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также не отвлекаться на мобильные телефоны во время вождения.

Ранее Дептранс сообщал, что расписание движения поездов на западном участке будущего МЦД-4 изменится с 13:00 субботы, 25 марта, до 16:00 воскресенья, 26 марта, из-за работ на участке от станции Поклонная до Солнечной. Отмечалось, что интервалы движения будут увеличены до 40 минут 25 марта и до 1,5 часа – 26 марта. Часть пригородных поездов будет следовать от или до станции Солнечная, часть дальнепригородных – от или до станции Апрелевка.



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