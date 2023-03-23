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16:30

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Москва онлайн покажет открытие сезона проката электросамокатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

24 марта зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть открытие сезона проката электросамокатов.

О правилах использования электросамокатов и передвижении по городу будут говорить:

  • заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Алексей Митяев;
  • заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Магомед Колгаев;
  • коммерческий директор сервиса "Юрент" Илья Тимаховский;
  • пресс-секретарь Whoosh Денис Балакирев;
  • руководитель направления по работе с органами власти "Яндекс Go" Александр Новолокин.

Корреспондент Анна Луговская расскажет о том, какие виды электросамокатов можно будет арендовать в новом сезоне.

Смотрите прямую трансляцию 24 марта в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

транспортпресс-конференция

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