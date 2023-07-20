Вагоны новых поездов "Иволга 3.0" и "Москва-2020" разместили на Манежной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Головные вагоны новых поездов "Иволга 3.0" и "Москва-2020" были доставлены на Манежную площадь, их разработала и произвела отечественная компания "Трансмашхолдинг". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что вагоны будут установлены перед входом на основную экспозицию выставки Московского урбанистического форума (МУФ).

"Большое внимание мы уделяем безопасности и комфорту поездок – такую задачу поставил мэр Москвы, поэтому пассажиров в столице перевозит самый современный на сегодняшний день транспорт российского производства", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теперь москвичи и гости столицы могут ознакомиться с новым транспортом и оценить его, добавил он, так как именно эти вагоны будут встречать посетителей на одной из площадок МУФ-2023.

Ликсутов отметил, что за небольшое время эксплуатации поезд "Москва-2020" смог стать лауреатом Национальной премии за достижения в области транспорта "Формула движения".

Обе представленные модели являются эталонами комфортного городского транспорта, подчеркнул заммэра. Места для пассажиров были оборудованы зарядными станциями USB, также внутри вагонов появились сенсорные информационные экраны и кондиционеры с очищающими устройствами, которые используются в ряде медицинских учреждений.

Кроме того, поезда могут развивать высокую скорость и одновременно оснащены элементами, смягчающими ход.

По словам Ликсутова, новшества и внешний вид поездов граждане смогут изучить в пакгаузе депо около "Манежа", который будет размещен у входа на выставку.

Подчеркивается, что вагоны были доставлены непосредственно с производств. С Тверского вагоностроительного завода приехала "Иволга 3.0", а с завода "Метровагонмаш" – "Москва-2020". На погрузочных автотралах их везли практически через всю столицу, резюмировал заместитель мэра.

Ранее сообщалось, что московские спасатели в рамках МУФ помогут всем желающим освоить навыки скалолазания, научиться основам оказания первой помощи, спасению утопающих, а также правильным действиям при пожаре на серии мастер-классов, которая пройдет с 1 августа по 10 сентября, кроме понедельников, в олимпийском комплексе "Лужники".



Столица готовится к Московскому урбанистическому форуму