17:23Транспорт
Поезда задерживаются в сторону области на МЦД-2 и Рижском направлении МЖД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Несколько поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) и Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) следуют в сторону Московской области с задержкой. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК)
"По техническим причинам они (электрички. – Прим. ред.) следовали через станцию Стрешнево со сниженной скоростью", – указали в пресс-службе.
Представители ЦППК добавили, что следование поездов через станцию приводило к увеличению времени поездки. Сбой в работе транспорта произошел по технических причинам.
Отмечается, что ЦППК и МЖД вводят электрички в график.
Ранее сообщалось, что движение поездов будет приостановлено с 22 по 24 апреля на участке между Белорусским и Савеловским вокзалами. Это связано с развитием инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4. Это затронет как пригородные электрички, так и аэроэкспрессы и поезда МЦД-1. Пассажиров просят заранее узнавать об изменениях в расписании.
Дептранс предупредил об изменении расписания поездов на МЦД-1
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