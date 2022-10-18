В СФ РФ хотят запретить рассаживать членов одной семьи на разные ряды в самолете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России следует запретить рассаживать членов одной семьи на разные ряды самолета, подобные правки нужно внести в правила продажи авиабилетов. С таким предложением выступил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

"Я думаю, что с переходом на новую российскую систему бронирования будет символично и новые правила ввести, которые идут навстречу нашим гражданам", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 1 ноября этого года намерен перейти на отечественную систему бронирования "Леонардо". По словам гендиректора авиакомпании Сергея Александровского, в планах перевозчика к 2024 году на 80% перейти на российское ПО, а к 2027 году – полностью отказаться от заграничных аналогов.

"Аэрофлот" возобновит прямое авиасообщение между Москвой и Шри-Ланкой 9 октября

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