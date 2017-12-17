Площадь трех вокзалов могут сделать конечной для поездов ВСМ Москва – Казань

17 декабря, 12:39
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Конечной станцией для высокоскоростных поездов, следующих по маршруту Москва – Казань, может стать площадь трех вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса.
По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, не исключено,что конечной станцией высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань будет Комсомольскую площадь.
"Изначально конечной станцией этой магистрали должен был стать Курский вокзал, но сейчас рассматривается возможность продления маршрута до так называемой площади трех вокзалов", – заявил Хуснуллин.
Заммэра также отметил, что для этого потребуется провести масштабные работы по перекладке инженерных коммуникаций и строительству дополнительной инфраструктуры.
"С точки зрения строительства это очень сложный проект, пока мы его прорабатываем", − пояснил Хуснуллин.
Протяженность высокоскоростной магистрали Москва – Казань превысит 760 километров, а скорость движения поездов по ней будет достигать 360 километров в час
Магистраль пройдет через семь российских регионов, причем время в пути от столицы до Казани составит всего 3,5 часа.
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