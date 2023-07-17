Движение по Керченской паромной переправе открыли только для грузового транспорта

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Керченская паромная переправа на данный момент открыта лишь для грузового транспорта, легковые машины следуют по сухопутному коридору. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства транспорта Крыма.

"По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт. Движение легковых автомобилей в настоящий момент осуществляется по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", – говорится в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Его выявили в районе 145-й опоры со стороны Кубани. Жителей и туристов попросили воздержаться от поездок или выбирать альтернативные пути объезда.

На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что диверсия была осуществлена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами украинской стороны.

В результате атаки погибли мужчина и женщина из Белгородской области. Кроме того, пострадала их несовершеннолетняя дочь. Ее перенаправили в медучреждение в Краснодаре.

Комментируя эту ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что достижение всех целей СВО на Украине в конце станет ответом на подрыв моста.

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту