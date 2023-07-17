Около 80 паркоматов останется на улицах Москвы после массового демонтажа

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Большинство паркоматов демонтируют с улиц Москвы, оставив только порядка 80 наиболее часто используемых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Администратора парковочного пространства.

По данным компании, доля использования паркоматов для оплаты парковки в Москве сейчас составляет менее 1%. На фоне развития более современных способов оплаты они перестали быть популярны.

"Мы оставим порядка 80 наиболее востребованных паркоматов – возле медучреждений, вокзалов, торговых центров, рынков. В дальнейшем мы рассматриваем возможность их передачи в регионы России, которые только начинают развивать у себя платные парковки, по их запросам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что порядка 95% водителей выбирают для оплаты приложение "Парковки России" или другие способы через СМС, сайт или голосовую оплату. В этой связи многообразие способов поможет без потерь убрать неиспользуемые устройства.

Ранее в Госдуме предложили заблаговременно оповещать об эвакуации автомобиля с парковок Москвы. По мнению авторов инициативы, уведомление о нарушении правил парковки должно приходить россиянам на мобильный телефон за 10 минут.