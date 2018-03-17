Участок желтой ветки метро до "Рассказовки" планируют запустить к лету

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро до станции "Рассказовка" планируют запустить к лету 2018 года. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Буквально со следующей недели мы начинаем передавать службам метрополитена станции Калининско-Солнцевской линии. Первой мы будем сдавать станцию "Рассказовка", − приводит слова Хуснуллина Интерфакс.

Как подчеркнул заммэра, уже к лету все станции нового участка желтой ветки будут приняты и "обкатаны" службами столичного метрополитена.

По словам Хуснуллина, на этом участке расположены семь станций, а его протяженность равна 14,2 километра.

"Ввод в эксплуатацию участка "Раменки" − "Рассказовка" позволит жителям районов, по которым ветка будет пролегать, а это около 600 тысяч человек, сократить время на поездку в центр до 45 минут", − напомнил Хуснуллин. Он также отметил, что метро позволит значительно снизить нагрузку на Мичуринский проспект и Боровское шоссе.

В перспективе, добавил заммэра, Калининско-Солнцевскую линию планируют продлить до аэропорта Внуково.