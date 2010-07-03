Тематический поезд запустили в столичном метро к юбилею Минтранса

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

На Кольцевой линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 210-летию Минтранса и транспортного образования в стране. Об этом сообщает Агентство "Москва" с церемонии торжественного запуска состава в электродепо "Красная Пресня".

"Два праздника сегодня – 210 лет министерству транспорта России и 84 года Московскому метрополитену. На сегодняшний день метро Москвы это – огромный коллектив, который работает круглосуточно, делает все, чтобы жизнь города не замирала ни на минуту. Хочу сказать огромное спасибо правительству России, министерству транспорта. Взаимодействие позволяет делать все возможное, чтобы метро развивалось, городской транспорт становился удобнее, лучше", – сказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Каждый вагон посвящен тому или иному виду транспорта, отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Внутреннее оформление вагонов посвящено основным событиям в развитии морского, речного, железнодорожного транспорта.

Внутри поезда есть фото транспортных средств, объектов транспорта, руководителей и деятелей отрасли. Юбилейный состав будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода.

Ранее прошел запуск нового тематического поезда "Московская весна a cappella". Поезд будет ходить на Кольцевой линии метро.