Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 12:58

Тематический поезд запустили в столичном метро к юбилею Минтранса

транспорт

15 мая, 12:58

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

На Кольцевой линии московского метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 210-летию Минтранса и транспортного образования в стране. Об этом сообщает Агентство "Москва" с церемонии торжественного запуска состава в электродепо "Красная Пресня".

"Два праздника сегодня – 210 лет министерству транспорта России и 84 года Московскому метрополитену. На сегодняшний день метро Москвы это – огромный коллектив, который работает круглосуточно, делает все, чтобы жизнь города не замирала ни на минуту. Хочу сказать огромное спасибо правительству России, министерству транспорта. Взаимодействие позволяет делать все возможное, чтобы метро развивалось, городской транспорт становился удобнее, лучше", – сказал глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Каждый вагон посвящен тому или иному виду транспорта, отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Внутреннее оформление вагонов посвящено основным событиям в развитии морского, речного, железнодорожного транспорта.

Внутри поезда есть фото транспортных средств, объектов транспорта, руководителей и деятелей отрасли. Юбилейный состав будет курсировать по Кольцевой линии в течение полугода.

Ранее прошел запуск нового тематического поезда "Московская весна a cappella". Поезд будет ходить на Кольцевой линии метро.

Читайте также

транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика