Бесплатную воду будут раздавать в городском транспорте Москвы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы'

Пассажиры городского транспорта Москвы вновь смогут получить бесплатную питьевую воду из-за жары, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 14:00 получить бутылки с водой можно на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

С этого же времени и до 17:00 сотрудники ЦППК будут предлагать воду на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, на станциях Подольск и Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи, а сотрудники МТППК – на Ленинградском вокзале, на станциях Ховрино, Сходня, Химки и Зеленоград-Крюково.

Также горожане получат воду на автовокзалах Центральном, Саларьево, Красногвардейском, Южные ворота и Северные ворота.

"Бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах. Кроме того, воду будут раздавать на всех причалах регулярного речного электротранспорта", – заключили в ведомстве.

Жара в столице до 30 градусов продержится до конца следующей рабочей недели. Так, среднесуточная температура будет на 4–5 градусов выше нормы. Прохладнее станет лишь к следующим выходным, 20 и 21 июля. Тогда столбики термометров днем покажут от 25 до 28 градусов.