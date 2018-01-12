Участок проезда Девичьего Поля перекроют из-за репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Проезд Девичьего Поля частично перекроют на несколько дней в связи с репетицией парада, посвященному 73-й годовщине Победы в ВОВ.

Ограничения будут действовать на участке от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января с 07:00 до 09:30, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Twitter.

В дни перекрытий изменится маршрут автобуса С12. С 06:45 до окончания мероприятий при движении от спортивного комплекса "Лужники" он будет ходить по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского и Плющихи и проезда Девичьего Поля.

Таким образом остановки Дом культуры "Каучук" и Проезд Девичьего Поля обслуживаться не будут.