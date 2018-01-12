Участок проезда Девичьего Поля перекроют из-за репетиции парада Победы

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Проезд Девичьего Поля частично перекроют на несколько дней в связи с репетицией парада, посвященному 73-й годовщине Победы в ВОВ.
Ограничения будут действовать на участке от улицы Плющихи до Новоконюшенного переулка 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 и 31 января с 07:00 до 09:30, сообщает пресс-служба департамента транспорта в Twitter.
В дни перекрытий изменится маршрут автобуса С12. С 06:45 до окончания мероприятий при движении от спортивного комплекса "Лужники" он будет ходить по Большой Пироговской улице вместо улиц Еланского и Плющихи и проезда Девичьего Поля.
Таким образом остановки Дом культуры "Каучук" и Проезд Девичьего Поля обслуживаться не будут.
Обратите внимание на перекрытия в связи с подготовкой к Военному параду на Красной площади pic.twitter.com/9YBjj57jUA— Московский транспорт (@DtRoad) 12 января 2018 г.
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