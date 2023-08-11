Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Движение по Карамышевской набережной восстановили, передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Днем в пятницу, 11 августа, дороги в этом направлении временно перекрывали. Движение в районе набережной было не затруднено.

В департаменте уточняли, что ограничения действовали от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Там проводились мероприятия оперативных и экстренных служб.

Перекрытия были связаны с обломками беспилотника, которые упали в районе Карамышевской набережной. Сергей Собянин сообщал о попытке пролета на Москву одного дрона. По словам мэра, беспилотный летательный аппарат был сбит. Пострадавших и разрушений не выявили.



Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника