Движение транспорта ограничили в центре столицы

7 июля, 17:50 (обновлено 07.07.2018 23:46)
Фото: ТАСС/Ints Vikmanis/YAY
Центральные улицы столицы сделали пешеходными в ночь на 8 июля. С 23:00 для проезда перекрыты Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный ряд и Театральный проезд до Неглинной, а также Ильинка и Варварка.
Ограничения снимут только после окончания фанатских гуляний, передает телеканал Москва 24.
Кроме того, для удобства болельщиков продлили работу общественного транспорта. Столичное метро, МЦК, а также бесплатные шаттлы для болельщиков и 45 "спортивных" маршрутов наземного транспорта будут работать до 03:00 8 июля.
Матч Россия – Хорватия начнется в 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля. В столице смотреть его будут в фан-зоне на Воропьевых горах и новой площадке у стадиона "Спартак". Там установили восемь больших экранов для болельщиков. Зона вместит 50 тысяч человек.
Чемпионат мира продлится в России до 15 июля. Матчи принимают 11 российских городов, включая столицу, где состоится финальная встреча турнира.
Движение транспорта ограничат в центре Москвы
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