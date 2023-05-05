Водителей предупредили о раннем часе пик 5 мая в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вечером в центре Москвы ожидаются заторы до 6 баллов, водителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы со ссылкой на ЦОДД.

"В связи с коротким рабочим днем и длинными выходными в городе час пик начнется раньше – около 16:00. Вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область", – говорится в сообщении.

По данным Дептранса, на данный момент движение затруднено на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце в районе улицы Валовой и на МКАД в районе улицы Верхние Поля. Водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не терять бдительности.

Ранее сообщалось, что доступ к сервисам аренды автомобилей будет ограничен в центре Москвы до 10 мая. В Дептрансе объяснили, что это связано с проведением городских мероприятий. Горожан попросили обратить внимание на рекомендации операторов каршеринговых сервисов.



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