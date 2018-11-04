Северный речной вокзал отреставрируют к 2020 году

Фото: портал Москва 24/Сипко М.

Северный речной вокзал планируют отреставрировать к 2020 году. Реставраторам предстоит вернуть исторический облик фасадам этажей и центральной башне, а также интерьерам и живописи. Также на территории вокзала появятся спортивная зона, ресторан, детские площадки и аттракционы.

Как сообщает телеканал Москва 24, власти планируют восстановить все, как было в 1930 году, в момент его открытия. Возможно вновь заработает шпиль. Кроме того, куранты на башне Северного речного вокзала после реконструкции снова начнут отсчитывать время и провожать корабли. Раньше он поднимался с началом навигации и опускался по ее завершению.

Сейчас рабочие уже восстановили парадную лестницу и укрепили постаменты скульптур. По словам заместителя генерального директора ГУП "Мосгортранс" Романа Соболева, это основные и необходимые работы, чтобы в процессе реставрации здание не получило дополнительные трещины.

"Здание было построено на насыпных грунтах. Использовались бутовые фундаменты. Естественно за такой период времени эти фундаменты требуют укрепления и восстановления", – пояснил он.

Северный речной вокзал открыли одновременно с каналом имени Москвы в 1937 году. Химкинское водохранилище тогда еще не было заполнено. Но в планах уже было использовать его как дополнительную транспортную артерию. Удалось. С речного вокзала отправлялись круизные суда до Санкт-Петербурга, Атрахани, Ростова на Дону, Перми. Популярны были и прогулочные маршруты

Вокзал был полноценным местом отдыха. Кровля здания использовалась как терраса, куда приезжали полюбоваться видом на Московское море – так называли Химкинское водохранилище. А ресторан с панорамным видом считался лучшим в городе. Но объем пассажирских перевозок со временем уменьшался, здание практически перестали использовать. В 2010 году его закрыли на реконструкцию.

В залах вокзала до сих пор витает атмосфера советского прошлого. Указатели, вывески и росписи – в духе времени. В холле – гербы всех социалистических республик. В зале ожидания – иллюстрации сталинской конституции. Окартинены право на отдых, образование, достойный труд и пенсию. Москву будущего художники изобразили, на так называемых, медальонах, украшающих оба входа.

Как проходит реставрация Северного речного вокзала



Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, проект реконструкции предусматривает также благоустройство привокзального парка площадью 50 гектаров. Территорию очистят от сухих растений. Посадят новые деревья и кустарники, а весной высадят цветы.

По всему парку установят скамейки и урны. Восстановят исторические постройки, вернут фонтаны, скульптуры и другие декоративные элементы 1930–1950-х годов. На севере парка появятся спортивные площадки. Центральную часть отдадут под места для отдыха, а детские площадки и аттракционы разместят в южной части парка.

Для любителей активного досуга обустроят велодорожки, а для владельцев собак — площадку для выгула питомцев. Также позаботились и о маломобильных гражданах: на всей территории обновят систему навигации. Для слабовидящих сделают дорожные указатели, для инвалидов-колясочников установят пандусы и съезды.

В центре парка возведут открытый амфитеатр с кинозалом. Также задуманы танцевальная площадка и комната матери и ребенка. На территории парка будет работать бесплатный Wi-Fi.