Два "говорящих" светофора установили в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Светофоры со звуковым сопровождением для слабовидящих пешеходов установили в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы. Первый такой модуль появился в середине июня на Пушкинской площади, а второй – в конце месяца на Берниковской набережной .
Как пояснил замруководителя Центра организации дорожного движения Дмитрий Горшков, когда на пешеходном переходе загорается зеленый сигнал, на светофоре включается громкоговоритель. Он передает, что переход разрешен, и проговаривает число секунд, оставшихся до конца действия зеленого света. Громкоговоритель также предупреждает о смене сигнала на красный.
Светофор на Берниковской набережной оснастили звуковым блоком с учетом пожеланий горожан, фразу о времени до окончания сигнала предложили добавить они. Обращаться насчет установки таких светофоров можно в официальные аккаунты ЦОДД и Дмитрия Горшкова, их принимают на mos.ru и едином транспортном портале.
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