Оплату проезда через ж/д турникеты с помощью баланса "Стрелки" могут ввести в сентябре

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Оплатить проезд через ж/д турникеты с помощью баланса карты "Стрелки" станет возможно в конце сентября, сообщает Агентство "Москва".

По информации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, новый функционал планируется запустить в конце III квартала текущего года.

Ранее глава управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов заявлял, что компания планирует сделать возможным оплату проезда на турникетах ж/д станций с помощью электронного кошелька карты "Стрелка". С инициативой компания обратилась в Минтранс региона.

Официальным ответом ведомства было указание, что устав железнодорожного транспорта такой вид билета как электронный кошелек не предусматривает. Для внедрения нового функционала требуется внести изменения в федеральное законодательство.

Карта "Стрелка" пользуются популярностью у горожан. В настоящий момент реализовано более 2,1 миллиона карт. При этом на старте проекта планировалось только к концу 2021 года реализовать два миллиона карт. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда "Стрелку" и объединенную версию со столичной "Тройкой".