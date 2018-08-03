Оплату проезда через ж/д турникеты с помощью баланса "Стрелки" могут ввести в сентябре

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Оплатить проезд через ж/д турникеты с помощью баланса карты "Стрелки" станет возможно в конце сентября, сообщает Агентство "Москва".
По информации министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, новый функционал планируется запустить в конце III квартала текущего года.
Ранее глава управления информационных технологий ЦППК Игорь Евдокимов заявлял, что компания планирует сделать возможным оплату проезда на турникетах ж/д станций с помощью электронного кошелька карты "Стрелка". С инициативой компания обратилась в Минтранс региона.
Официальным ответом ведомства было указание, что устав железнодорожного транспорта такой вид билета как электронный кошелек не предусматривает. Для внедрения нового функционала требуется внести изменения в федеральное законодательство.
Карта "Стрелка" пользуются популярностью у горожан. В настоящий момент реализовано более 2,1 миллиона карт. При этом на старте проекта планировалось только к концу 2021 года реализовать два миллиона карт. Весь общественный транспорт Подмосковья, включая водный транспорт, принимает к оплате проезда "Стрелку" и объединенную версию со столичной "Тройкой".
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