Столичное метро будет работать до 2:00 в ночь на 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский метрополитен будет работать до 2:00 часов в ночь со 2 на 3 октября из-за матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Работу метрополитена продлили, чтобы болельщики смогли комфортно доехать до дома, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

"Станции метрополитена и МЦК закроются для пассажиров на один час позже, чтобы все любители футбола могли комфортно доехать домой после матча группового этапа Лиги чемпионов УЕФА", – говорится в сообщении.

Как уточняется, такое решение принял Сергей Собянин в связи с обращением администрации клуба ЦСКА.

Матч, который привлек внимание большого числа болельщиков, завершится поздним вечером.

Ранее сообщилось, что Московское центральное кольцо 2 октября будет работать до 02:00 часов. С 21:00 и до самого конца электрички "Ласточки" будут ходить с интервалом в 10 минут.

МЦК будет работать до 02:00 в день матча ЦСКА – "Реал Мадрид"

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